شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة وصول أول فوج من معتمرى الخارج إلى السعودية "فيديو صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يوثق لحظة وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى المملكة العربية السعودية، بعد 8 أشهر من تعليق العمرة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد وسط تنظيمات إجراءات احترازية للوقاية من كوفيد 19.

واستقبلت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية اليوم الأحد، أول فوج من المعتمرين القادمين من إندونيسيا وباكستان، بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور السعودي محمد صالح بن طاهر بنتن.



لحظة وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى السعودية

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن وزارة الحج والعمرة قولها: "المعتمرون سيخضعون فورًا للعزل الطبي الذي سيستمر 3 أيام قبل أداء مناسك العمرة في فنادق مؤهلة، حيث قامت الوزارة بوضع المعايير والضوابط لجميع مزودي الخدمات وشركات العمرة لضمان تطبيق أقصى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة".

وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن الخطوة تأتي تنفيذًا للتوجيهات بالسماح لأداء العمرة والزيارة تدريجيًا وفق أربع مراحل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حفاظًا على صحة الإنسان، واستجابة لتطلّع كثير من المسلمين في الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة والزيارة.



