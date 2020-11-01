شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي يمدح محمد بن زايد: مـا يهابْ ولـوُ نزَفْ دَمٍّ وريدِهْ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن آخر دواوينه في الشعر الذي اشتهر به، والتي جاءت في مدح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، ونشر عبر حساباته الشخصية جانبا من أبيات الشعر الذي جاء تحت عنوان "الأسد":

لوُ حلالْ أكلْ الأسَدْ منهو يصيدهْ

والأسَـدْ مـا يعَرفْ عـنْ حِـلْ وحَرامْ

رايــتِـهْ بـيـضـا وأوقــاتِـهْ سـعـيدهْ

ولـلسِّباعْ أطـباعْ تَـجْلبْ الإحـترامْ

لـهْ حِـمىَ يـحميهْ لـوُ طامعْ يريدهْ

يَـلـحِـجِهْ بـالـنَّـابْ زامْ وظِــفْـرِ زامْ

مـا يـهـابْ ولـــوُ نـــزَفْ دَمٍّ وريــدِهْ

ولـوُ يموتْ يموتْ في أسمىَ مقامْ

ضـربتِهْ وحـدهْ يا غيرْ أنْها شديدِهْ

تـفـلـقْ الـصَّـخـرَهْ وتـخـليها ركــامْ

ورجـعْ صـوتِهْ لـلذي عـادي بـريدِهْ

هــي رسـالِـهْ تـوصَـلْ بـلَـيَّا كــلامْ

أعـرفْ إسـباعْ الفلاَ وسبعٍ أحيدِهْ

صاحبي الموثوقْ في حربْ وسلامْ

ذاكْ بـو خالدْ عـسىَ أيَّـامِهْ مـديدهْ

لـي علىَ سباعْ الفلاَ شيخْ وإمامْ