شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: 67 وفاة و3460 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن المغرب سجل 67 وفاة و3460 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة فقط.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية، بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 3 ملايين و107 آلاف و566 حالة منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب 2 مارس الماضى.

وأضاف البيان، أنه تم تسجيل 70 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 3695 حالة، كما تم تسجيل 3350 حالة شفاء إضافية لتبلغ الحصيلة الإجمالية للتعافى 181 ألفًا و275 حالة.