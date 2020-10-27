السعودية... "هدف" يوضح شرطا مهما للاستفادة من برنامج تمهير

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" ضرورة الحصول على وثيقة تخرُّج رسميا، للاستفادة من البرنامج.
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ورد الحساب الرسمي لخدمة عملاء الصندوق عبر موقع "تويتر" قائلا: "لا يمكن القبول والاستفادة من برنامج تمهير إلا بعد الحصول على وثيقة التخرج الرسمية".
وأوضح أن "الحصول على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى هي من شروط أهلية البرنامج". بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.
يذكر أن "تمهير"، هو برنامج تدريب موجه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.
وهو مُخصص للخريجين والخريجات الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه الذين لم يعملوا بأي وظيفة خلال الأشهر الستة الأخيرة.
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