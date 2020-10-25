شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطينى على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد شاب من قرية يتما جنوب نابلس، فجر اليوم الأحد، نتيجة الضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال بعد ملاحقة مركبته بالقرب من ترمسعيا شمال شرق محافظة رام الله، وأعلنت مصادر أمنية وطبية، حسبما نقلت وكالة الانباء الفلسطينية"وفا" استشهاد الشاب عامر عبد الرحيم صنوبر (18 عاما) نتيجة الاعتداء عليه بالضرب المبرح على أنحاء متفرقة من جسده من قبل قوات الاحتلال، بعد ملاحقة مركبته قرب بلدة "ترمسعيا" بين نابلس ورام الله.

وفى سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا من مخيم عايدة شمال بيت لحم واستدعت آخر.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رأفت رياض ملش (30 عاما)، بعد دهم منزله وتفتيشه.

وأضافت المصادر، ان تلك القوات الاحتلال استدعت الشاب بلال محمد الوهادنة (35 عاما)، من مخيم الدهيشة، لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون".