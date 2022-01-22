لرفضهم التطعيم ضد كورونا.. إيقاف نحو ألفي طبيب عن العمل في إيطاليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أوقف نحو 1913 طبيبا وطبيب أسنان عن العمل في إيطاليا اليوم الجمعة، حيث إنهم يرفضون حتى الآن الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حسبما أفاد كيان طبي إيطالي.



ووفقا للجمعية الوطنية للجراحين وأطباء الأسنان "فنومسيو"، لم يقدم الأطباء ما يدل على تطعيمهم بنظام التسجيل.

وتأتي الجولة الجديدة من الإيقافات بعد إيقاف 1656 مسعفا في نوفمبر. ويلزم من المهنيين الطبيين الحصول على تطعيم ضد فيروس كورونا منذ أن دخل قانون جديد حيز التنفيذ في أبريل.

وبشكل عام، أظهرت سجلات الجمعية أن أكثر من 33500 طبيبا لم يحصلوا على تطعيم بشكل كامل في إيطاليا.

لكن الرقم يتضمن أولئك الذين يتماثلون للشفاء من إصابة أو ينتظرون الحصول على جرعتهم، وآخرون حصلوا على اللقاح خارج إيطاليا، وأولئك الذين لا يمكنهم الحصول على تطعيم لأسباب طبية.

إضافة إلى ذلك، تم أيضا إيقاف نحو 6 آلاف ممرضة ومقدمي رعاية آخرين لعدم حصولهم على اللقاح. وهناك عدد مشابه غير قادر حاليا على العمل بسبب الإصابة أو خضوعه لعزل ذاتي.

وتشهد إيطاليا ارتفاعا طفيفا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن المعهد العالي للصحة في إيطاليا، اليوم الجمعة، أن السلطات الصحية سجلت حتى أمس الخميس متوسط 2011 إصابة بفيروس كورونا لكل 100 ألف نسمة على مستوى البلاد خلال الأيام السبعة الماضية.

وأشار المعهد إلى أن البلاد سجلت الأسبوع الماضي متوسط معدل إصابات في الأسبوع بلغ 1988 حالة.

وأوضح المعهد أن الوضع في وحدات الرعاية المركزة لا يزال عند مستويات الأسبوع الماضي، حيث يمثل مرضى كورونا نحو 17% من إجمالي المرضى بها.

وذكر المعهد أن معدل الإصابات داخل أجنحة المستشفى ارتفع قليلا ليصل إلى 31%.

ودفعت الزيادة المتسارعة في الإصابات اليومية بفيروس كورونا منذ بداية العام، الحكومة الإيطالية إلى تشديد تدابير مكافحة الوباء.

ومنذ أمس الخميس، صار يتعين على الإيطاليين إظهار فحص سلبي واحد، على الأقل، لفيروس كورونا عند دخولهم محلات تصفيف الشعر أو صالونات التجميل.

وفي وقت سابق هذا الشهر، فرضت الحكومة الإيطالية إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا بالنسبة لمن تجازوا 50 عاما.

وبحسب بيانات رسمية، ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون اللقاح المضاد لفيروس كورونا ضمن هذه الفئة العمرية بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين.