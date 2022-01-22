باحثون: المشي السريع يقلل خطر الإصابة بقصور القلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 22 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يمشون بسرعة أقل عرضة للإصابة بفشل القلب مقارنة بالأشخاص الذين يمشون بسرعة أكبر.



تابع العلماء في جامعة براون في رود آيلاند، صحة 25 ألف امرأة فوق سن الخمسين، أبلغن بأنفسهن عن سرعة مشيهن.

كانت النساء اللائي زعمن أنهن يمشين بوتيرة "متوسطة"، ما بين 2-3 ميل في الساعة، أقل عرضة للإصابة بفشل القلب بنسبة 27 % مقارنة بالنساء اللواتي يمشي بشكل عادي. وواجهت النساء ذوات أسرع وتيرة للمشي، أكثر من 3 ميل في الساعة،خطرًا أقل للإصابة بفشل القلب بنسبة 34 %.

وقال الباحثون إن الأشخاص الذين يمشون بسرعة قد يكونون أكثر لياقة ويستفيدون من صحة القلب والأوعية الدموية بشكل أفضل، مما يقلل من المخاطر.

من جهته قال الدكتور تشارلز إيتون، رئيس فريق البحث، إن النتائج تظهر أن سرعة المشي هي علامة على صحة القلب. وأضاف إيتون، أن الدراسة يمكن أن تساعد في تحديد الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بقصور القلب، عن طريق قياس وتيرة المشي.

وفقًا للباحثين، يعاني حوالي 4% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و 80 عامًا و 11 % ممن تزيد أعمارهم عن 80 عامًا من قصور في القلب، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.