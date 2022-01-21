شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو متداول.. انقلاب مركبة بعد اصطدامها بأخرى في شارع عام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحادث مروع لسيارة في شارع عام بالمملكة. وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة، السيارة وهي تسير بسرعة كبيرة وفجأة تصطدم بأخرى من الخلف. وتسبب الاصطدام في انقلاب المركبة عدة مرات قبل أن تستقر على الأرض، فيما لم يتم الكشف عن حالة قائدها أو عدد الركاب الذين كانوا بداخلها.

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