“الأرصاد” تتوقع: انخفاض حاد في درجات الحرارة على عدة مناطق حتى هذا التوقيت

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن عدة مناطق بالمملكة ستشهد انخفاضا حادا في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.
وأوضح لـ”الإخبارية”، أن درجات حرارة منخفضة متوقعة على المناطق الشمالية والوسطى، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تسجل العاصمة الرياض ما بين درجة إلى ثلاث درجات تحت الصفر.
وأضاف أن معظم مناطق وأجزاء المملكة، تشهد انخفاضًا حادًا في درجات الحرارة غير مسبوق منذ سنوات، مشيرًا إلى أن الثلوج غطت 6 مدن في شمال المملكة.
وفي وقت سابق توقع المركز استمرار انخفاض درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية.
وأكد أن درجات الحرارة المنخفضة يمتد تأثيرها على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها وشرق مرتفعات عسير.
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