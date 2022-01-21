شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الصفر.. أقل درجات حرارة مسجلة في المملكة صباح اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن المدن المسجلة لأقل درجات الحرارة اليوم، مؤكدًا تعرض بعض المدن لدرجات حرارة منخفضة، وتساقط للثلوج وسط أجواء باردة وطقس متقلب.

وأوضح عبر حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة انخفضت في معظم أنحاء المنطقة، وسط طقس شتوي متقلب ما بين جوي بارد ورياح نشطة وأتربة.

وأكد أن انخفاض درجات الحرارة مستمر على شرق ووسط وجنوب المملكة مصحوباً بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وأنه لا يستبعد تكون الضباب على الحدود الشمالية بطريف” والجوف بالقريات ومرتفعات عسير.

وجائت المدن التي سجلت أقل درجات الحرارة اليوم، على النحو التالي:

1 – طريف سجلت -3 درجات مئوية.

2 – حائل وسكاكا والقريات سجلت كل منها -2 درجة مئوية.

3 – ورفحاء وتبوك سجلت -1 درجة مئوية.

4 – بريدة والمجمعة سجلت كل منها صفر درجة مئوية.

5 – حفر الباطن سجلت 1 درجات مئوية.

6 – الرياض وعرعر والخرج والعلا سجلت كل منها 3 درجات.