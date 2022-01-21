شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع في حالات الإصابة.. “الصحة”‬⁩ تسجل 4884 إصابة جديدة بكورونا‬⁩ و591 حالة حرجة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية, تضمنت تسجيل (4884) حالة مؤكدة وتعافي(6090) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (591).

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (643211), فيما وصل عدد حالات التعافي إلى (590140), بينما جرى تسجيل حالتي وفاة, ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8916) “يرحمهم الله”.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).