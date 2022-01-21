شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: الإجازة المرضية تصدر تلقائيًا لـ 3 فئات عبر تطبيق «صحتي» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن الإجازة المرضية للمصابين تصدر تلقائيا في النظام للمصابين حسب مدد التعافي الخاصة بحالتهم الصحية. وقالت الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الإجازة المرضية تصدر تلقائيًا عبر تطبيق صحتي للفئات التالية: 1- مكتملي التحصين. 2- الأطفال تحت 12 عام. 3- الفئات المستثناة من التحصين. وبينت الصحة، أن المصاب غير مكتمل التحصين غير مشمول بصدور الإجازات، موضحة أن مكتمل التحصين هو من تظهر حالته الصحية في تطبق توكلنا “محصن”.

كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة»: الإجازة المرضية تصدر تلقائيًا لـ 3 فئات عبر تطبيق «صحتي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.