شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب أقوى جيوش الخليج وموقع المملكة من جيوش العالم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

نشرت “نيويورك تايمز”، تقريرًا حول أقوى جيوش الخليج والذي تصدرته المملكة لعام 2022، متقدمة بمركزين على الإمارات، وبمركز واحد على العراق، لتأتي بعد ذلك على التوالي جيوش الكويت، وقطر، وسلطنة عمان، والبحرين.

وجاء تصنيف المملكة في مركز إقليمي متقدم في إطار قائمة أوسع، شملت أقوى الجيوش على مستوى العالم، وتصدرتها الولايات المتحدة، لتتلوها روسيا والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، ثم فرنسا وبريطانيا وباكستان والبرازيل.

وفيما يخص قائمة أقوى جيوش منطقة الشرق الأوسط وتصنيفها على مستوى العالم، احتلت المملكة المركز العشرين على مستوى العالم.

بينما تصدرت مصر القائمة بالمركز الـ12 على مستوى العالم، لتتلوها تركيا في المركز 13، ثم إيران في المركز 14، وإسرائيل في المركز 18، والعراق في المركز 34، والإمارات العربية المتحدة في المركز 36.

فيما جاءت سوريا والكويت والأردن في ذيل قائمة الجيوش الأقوى على مستوى المنطقة والعالم، حسب تصنيف الصحيفة الأمريكية.