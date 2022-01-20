شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشرع المداومة على صلاة الضحى؟ «الخثلان» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، حُكم صلاة الضحى، وهل تشرع المداومة عليها؟.

جاء ذلك في رد من الشيخ الدكتور سعد الخثلان على سؤال جاء فيه: “هل تشرع المداومة على صلاة الضحى؟”.

وأجاب الشيخ الخثلان بقوله “الراجح والله أعلم أن صلاة الضحى سنة مطلقة تفعل دائمًا، وهذا اختيار شيخنا عبدالعزيز بن باز، والشيخ محمد بن عثيمين.

وتابع الشيخ الخثلان: “والدليل لهذا القول ما جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى”.