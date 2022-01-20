شكرا لقرائتكم خبر عن منعًا للحرائق.. “الدفاع المدني” يوضح إجراءات السلامة عند استخدام مدفأة الكيروسين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
طالبت الإدارة العامة للدفاع المدني، بضرورة اتباع عدد من الإجراءات والخطوات اللازمة من أجل السلامة العامة عند استخدام مدفأة الكيروسين.
وأوضحت عبر حسابها في “تويتر”، أن هناك عدد من الخطوات يجب اتباعها، حال استخدام مدفأة الكيروسين، وذلك على النحو التالي:
1 – تعبئة المدفأة بالوقود خارج المنزل.
2 –وضع المدفأة في مكان آمن بعيدًا عن الأثاث والممرات.
3 – منع الأطفال من الاقتراب أو العبث بها.
4 – إطفاء المدفأة عند الخروج من المنزل أو النوم.
وفي وقت سابق حذّرت الإدارة، من وضع الدفايات في الأماكن غير المناسبة؛ لخطورتها في اندلاع الحرائق في حالة السقوط – لا قدر الله –، مطالبة بضرورة التأكد من أن تكون في أماكن آمنة، حتى لا تكون عرضة للسقوط، مما يؤدي إلى حدوث الحرائق في الأشخاص والممتلكات.
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