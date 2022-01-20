شكرا لقرائتكم خبر عن “الداخلية” تجدد تحذيرها: عقوبة رادعة لمروجي شائعات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

جددت وزارة الداخلية، تحذيرها لكل من يبث الشائعات حول فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن هذه المخالفة تعرض مرتكبها لغرامة مالية كبيرة.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها في “تويتر”، أن من يبث الشائعات حول فيروس كورونا، عبر منصات وتطبيقات مواقع التواصل أو يتداولها، أو ينشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو يحرض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة، فإنه يعاقب بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.

وأضافت أن الغرامة على المخالفين لهذا القرار، لا تزيد عن مائة ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، أو بهما معًا.

وأكدت أنه في حال تكرار المخالفة، تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

يأتي هذا في الوقت الذي سجلت فيه وزارة الصحة، 5591 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكدة أنه تم تسجيل 5238 حالة تعافي، وحالتي وفاة، وارتفعت الحالات الحرجة إلى 540 حالة.

وشددت على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية واستكمال التحصين وتلقي اللقاحات، حتى تستطيع الحكومة مع الشعب الحد من انتشار الوباء.