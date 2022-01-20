رغم ارتفاع الحالات عالمياً.. التطعيمات تحد من شراسة "أوميكرون"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تتعزز قناعة العالم مع ظهور كل متحور جديد من فيروس كورونا بأهمية وجدوى التطعيمات في الحد من الأعراض والمضاعفات الخطيرة للإصابة بالفيروس وتقليص عدد الوفيات، فعلى الرغم من الارتفاع السريع لعدد الإصابات منذ ظهور المتحور أوميكرون إلا أن نسبة الوفيات والاصابات الخطيرة بقيت حول معدلاتها المعهودة سابقا.



وبحسب بيان منظمة الصحة العالمية، فقد تم الإبلاغ في الأيام السبعة الماضية عن ارتفاع بنسبة 20 في المائة في الحالات أي حوالي 19 مليون إصابة، إلا أن عدد الوفيات بقي مستقرا عند 45,000 حالة، الأمر الذي يعزز فكرة أن حملات التطعيم التي شهدها العالم نجحت في تشكيل مناعة جماعية ضد الأعراض والمضاعفات الخطيرة للفيروس خاصة في الدول التي حققت نسبا عالية من التطعيم.

وقالت الدكتورة ماريا فان كيرخوف، رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19 في المنظمة إن خطورة الفيروس لاتزال قائمة لكن هناك أملا في تقليل حدة المرض والوفاة بشكل كبير عن طريق التطعيم والرعاية السريرية المبكرة والوصول إلى الفئات الأكثر عرضة للخطر حول العالم.

ودفع الانتشار السريع للمتحور اوميكرون العديد من الدول للتوسع في عمليات التطعيم لتشمل الفئات العمرية الصغيرة، حيث أعلنت عن نيتها في تطعيم الأطفال الأكثر عرضة للخطر ممن تتراوح أعمارهم بين خمسة أعوام و11 عاما ضد كوفيد-19 .

بدورها خلصت دراسة علمية أعدها باحثون في جامعة أوريغون للصحة والعلوم إلى أن المصابين بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"، والذين جرى تطعيمهم بالكامل قبل ذلك، سيحظون بمناعة فائقة ضد كورونا حيث وجدت الدراسة أن مستويات الأجسام المضادة لدى هؤلاء كانت فعّالة بنسبة وصلت إلى 1000 بالمئة.

محليا تواصل الإمارات تصدرها قائمة الدول الأكثر تطعيماً، فيما تعد من أولى البلدان التي فتحت باب التطعيم للفئات العمرية الصغيرة وذلك عقب تجارب سريرية أكدت سلامة اللقاح، فيما تواصل الجهات الصحية جهودها الاستثنائية في الحملة الوطنية للتطعيم ضد "كوفيد- 19" والكشف المبكر عن الحالات والتدخل السريع لمنع مضاعفاتها، بالإضافة الى جهود التقصي للمخالطين، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار المرض.

وتمضي الامارات قدما للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19 ، وقد بلغ مجموع جرعات التطعيم ضد الفيروس التي تم تقديمها حتى يوم 18 يناير الجاري 23,126,629 جرعة بمعدل توزيع 233.83 جرعة لكل 100 شخص.