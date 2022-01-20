شكرا لقرائتكم خبر عن تقني ينشر تسريبات عن بعض مواصفات الـ«آيفون 14 برو و برو ماكس» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر الخبير التقني أسامة أسامة الضاوي، مجموعة من الصور لتصميم أجهزة الآيفون ١٤ برو وبرو ماكس. وقال الضاوي، عبر حسابه في “تويتر”، معلقا على الصور: “آخر تصميم مسرب من مصادر موثوقه ، قد يكون هذا شكل الآيفون 14 برو وبرو ماكس”. وأضاف أسامة الضاوي “يوجد قطع بالشاشة للكاميرا والمستشعر لفتح القفل Face ID لن يكون مخفي بالشاشة”.

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