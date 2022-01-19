شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. افتتاح قاعدة طيران الحرس الوطني بديراب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

افتتح الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، اليوم الأربعاء، قاعدة طيران الحرس الوطني بديراب، وأزاح الستار عن أحد صروح الحرس الوطني.

وشاهد بندر وزير الحرس الوطني عرضاً حياً للطيران بمشاركة منظومة متكاملة من طائرات الحرس الوطني.

وفي نهاية الحفل التقطت الصور التذكارية مع الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني وثم عُزف السلام الملكي.