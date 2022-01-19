- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. افتتاح قاعدة طيران الحرس الوطني بديراب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
افتتح الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، اليوم الأربعاء، قاعدة طيران الحرس الوطني بديراب، وأزاح الستار عن أحد صروح الحرس الوطني.
وشاهد بندر وزير الحرس الوطني عرضاً حياً للطيران بمشاركة منظومة متكاملة من طائرات الحرس الوطني.
وفي نهاية الحفل التقطت الصور التذكارية مع الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني وثم عُزف السلام الملكي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. افتتاح قاعدة طيران الحرس الوطني بديراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.