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شكرا لقرائتكم خبر عن «سعود الطبية» تكشف حقيقة استحداث جهاز لشفط الجلطات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نفت مدينة الملك سعود الطبيـة، اليوم الأربعاء، ما يتم تداوله عبر مواقـع التواصل الاجتماعي، بشأن استحداث جهاز جديد لشفط الجلطات.
وقالت سعود الطبية، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن ما تم تداوله بهذا الشأن مجرد خبر قديم ولم يصدر من أي جهة مخولة بالمدينة، لافتا إلى أن الأجهزة الموجودة في المدينة تستخدم للجلطات الشريانية والوريدية حسب بروتوكولات معروفة ومحددة.
وأشارت سعود الطبية، إلى أن علاج كل حالة يختلف على حسب معايير محددة ترتبط بعمر ونوع الجلطة ومكانها وعوامل أخرى مثل الحالة الصحية للمريض.
وأكدت مدينة الملك سعود الطبية، على أهمية متابعة ما يصدر عبر منصاتها الرسمية؛ كونها هي المصدر الرئيسي للمعلومات والأخبار، وفيها ينشر كل جديد تجنبا لأي شائعات غير صحيحة أو مغلوطة.
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