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شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» ينشر رسوم رخص سير المركبات والقيادة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشر الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور، رسوم تجديد رخص سير المركبات والنقل والقيادة.
جاء ذلك في تغريدة لحساب “المرور” على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، ردًا على مواطنة تستفسر عن زيادة رسوم التجديد.
وقالت المواطنة في استفسارها :”عندي تجديد استمارة لسيارتي وطالبين مني رسوم الخدمه 700 ريال ؟ مع انه قبل اسبوع مجدد سياره اخرى بـ 300 فقط”.
وجاء رد “المرور” بنشر قائمة تشمل جميع رسوم تجديد واستخراج رخص القيادة والنقل والمركبات، والتي جاءت كالتالي:
رسوم اجراءات المرور
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