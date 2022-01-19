شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة 120%.. فوضى تضرب سوق الأجهزة الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365-فريق التحرير :

رصدت جمعية حماية المستهلك الفروق السعرية بين 5 أجهزة كهربائية أساسية للمنزل من 4 متاجر من خلال اختيار الصنف الأقل سعرًا في كل متجر بذات المواصفات لتتفاوت أسعار مجموع الأجهزة بين المتاجر الأربعة بين 15.295 و 11.895 ريالا.

وأشارت الجمعية أنها توفر برنامجًا خاصًا لمقارنة الأسعار في المتاجر الكبيرة يتيح للمستهلك مقارنة أسعار احتياجاته في كل متجر.

وبلغت الفروق السعرية في الأجهزة الكهربائية المنزلية المتوفرة في عدد من المتاجر حتى 120 % كزيادة سعرية بين سعر الجهاز الكهربائي بين متجر وآخر ليبلغ الفرق الإجمالي في تكلفة شراء 5 أجهزة منزلية حوالي 6151 ريالا، حسب صحيفة الوطن.

يظهر رصد الجمعية تفاوتًا سعريًا كبيرًا بين أسعار الأجهزة المتوفرة في كل متجر، حيث بلغ الفرق في سعر مكيف سبلت 18 ألف وحدة 414 ريالا بعد أن تفاوت السعر بين 2299 و 2699 ريالا وبفارق سعري بنسبة 18.1 % بين السعر الأعلى والأقل.

بينما بلغ الفرق في أسعار فرن الغاز 5 عيون حوالي 1750 ريالا بسعر تفاوت بين 1449 و3199 ريالا وبفارق سعري بنسبة 120.8 %.

في حين بلغ الفرق في سعر غسالة ملابس بفتحة أمامية 10 كيلو حوالي 1401 بسعر تفاوت بين 1999 و 3400 ريال، وبفارق سعري بنسبة 70.1 %.

أما الثلاجة بابين 18 قدمًا فبلغ الفرق السعري بين المتاجر 2200 ريال بسعر تفاوت بين 3099 و 5299 ريالا وبنسبة 71 %.

كما بلغ فرق السعر في الشاشة المسطحة 50 بوصة 400 ريال بسعر تفاوت بين 1799 و 2199 ريالا، وبفارق سعري بلغ 22.2 %، لتبلغ القيمة الإجمالية لسعر جميع الأجهزة مع اختيار السعر الأقل من كل متجر حوالي 6151 وبزيادة إجمالية مع سعر المتجر الأول بلغت 40.25، والمتجر الثاني 51.7 %، والمتجر الثالث 45.4 %، والمتجر الرابع 47.4 %..