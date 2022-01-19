إسرائيل تحقق في مزاعم تجسس شركة بيغاسوس على مواطنيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

تعهد وزير العدل الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بإجراء تحقيق كامل في مزاعم استخدام برنامج التجسس المثير للجدل ”بيغاسوس“ على مواطنين إسرائيليين، بمن فيهم أشخاص قادوا احتجاجات ضد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو.



ومنذ الكشف العام الماضي عن استخدام برنامج ”بيغاسوس“ للتجسس الذي يخترق الهواتف الذكية، وهو من إنتاج شركة ”إن إس أو“ الإسرائيلية، على وسائل إعلام وصحفيين وسياسيين ومعارضين في جميع أنحاء العالم، يتواصل الجدل حوله.

وبمجرد تنزيله على هاتف جوال، يتيح ”بيغاسوس“ التجسس على مستخدم الهاتف من خلال الاطلاع على الرسائل والبيانات والصور على الهاتف ووجهات الاتصال وتفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.