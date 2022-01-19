الصحة العالمية تحذر من التقليل من مدى خطورة أوميكرون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

اكدت منظمة الصحة العالمية ان فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لم ينته بعد..محذرة من التقليل من مدى خطورة أوميكرون، المتحورة التي تتفشى بشكل واسع من أميركا اللاتينية وصولاً إلى شرق آسيا، منذ اكتشفت أول مرة في جنوب القارة الإفريقية في نوفمبر المنصرم.



وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس "يواصل أوميكرون اكتساح العالم، ولا تخطئوا، يسبب أوميكرون في دخول المستشفيات وتوقع وفيات، وحتى الحالات الأقل خطورة تُثقل كاهل مؤسسات الرعاية الصحية".

وأضاف ادهانوم في مؤتمر صحفي في جنيف"هذا الوباء لم ينته بعد ونظرا إلى التفشي الكبير لأوميكرون حول العالم فمن المحتمل ظهور متحورات جديدة".

وسجلت كلاً من فرنسا وألمانيا والبرازيل أعدادا قياسية جديدة للإصابات خلال الساعات الـ24 الأخيرة.