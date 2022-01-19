شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم لمستخدمي الطرق بمنطقة نجران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت قوات أمن الطرق، اليوم الأربعاء، ‏تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة نجران في كلٍّ من ( خباش- شرورة – نجران ).

ونوه حساب أمن الطرق على تويتر، بأن المنطقة قد تشهد نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدني في مدى الرؤية، وذلك حسب ما ورد من الأرصاد، مؤكدًا على أخذ الحيطة أثناء القيادة.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة ولا يستبعد تساقط الثلوج على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف ومرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز – علقان) تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على تلك المناطق.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب والسحب الممطرة مصحوبة برياح نشطة قد يتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق الرياض، المدينة المنورة، جازان، عسير والباحة.