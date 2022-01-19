السلطات الصحية بكوريا الجنوبية تسمح للمصابين بـ"أوميكرون" بتلقي العلاج في المنازل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

سمحت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، للمرضى المصابين بمتحور أوميكرون، بالحصول على علاجهم في المنازل، ابتداء من اليوم.



وقالت السلطات الصحية، إنها تسمح بأن يتلقى مرضى أوميكرون العلاج في المنزل.

وبموجب قرار الحكومة، سيتلقى مرضى أوميكرون العلاج في المنزل من حيث المبدأ، لكن سيتم استثناء كبار السن والأشخاص الذين لديهم أمراض كامنة، لأخذ العلاج في مستشفى أو مركز علاج.

وقالت السلطات الصحية، إنه أثناء تلقي العلاج في المنزل، من المهم جدا اتباع قواعد الحجر الصحي لمنع انتشار الفيروس للأشخاص الذين يعيشون معا، داعية إلى ارتداء كمامات KF94 وإجراء تهوية دورية.

وكانت الحكومة تخضع مرضى أوميكرون لتلقي العلاج في مستشفى أو مركز علاج من حيث المبدأ، حتى لو كانوا بدون أعراض أو لديهم أعراض خفيفة، وسط مخاوف من انتشار المتحور.