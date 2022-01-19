تطبيق سناب تشات، يعمل على تغييرات في ميزة الأصدقاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تعمل شركة سناب تشات، على تغييرات في ميزة الأصدقاء الموصى بهم، لتجعل من الصعب على الغرباء البالغين العثور على مراهقين في تطبيقها من خلال تقييد توصيات الأصدقاء في ميزة "الإضافة السريعة".



ومنذ الآن، لن يعرض التطبيق حسابات الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا في ميزة "الإضافة السريعة" ما لم يكن لديهم "عدد معين من الحسابات المشتركة.

على الرغم من أن التغيير لن يمنع البالغين والمراهقين من التواصل على الإطلاق، إلا أنه قد يجعل من الصعب على الغرباء العثور على مراهقين لا يعرفونهم.

وقالت الشركة إن التغيير كان جزءًا من عملها لمكافحة استهداف المراهقين، وترويج المخدرات لهم، واستغلالهم بطرق عديدة.

وقد واجهت الشركة تدقيقاً بشأن تعاملها مع تجار العقاقير على منصتها في الأشهر الأخيرة. ودفع المشرعون والمدافعون عن السلامة، شركة سناب إلى بذل المزيد من الجهد لإبعاد التجار عن سناب تشات بعد تقارير عن جرعات زائدة مرتبطة بالعقاقير المشتراة من خلال التطبيق.

وقالت سناب أيضًا يوم الثلاثاء إنها حسنت قدرتها على الكشف الاستباقي عن المحتوى المرتبط بالعقاقير المخدرة على منصتها، حيث يتم الآن الكشف بشكل استباقي عن 88 % من المحتوى المتعلق بالعقاقير باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما تشير الشركة إلى أنها شكلت فريقاً يعمل مباشرة مع وكالات إنفاذ القانون وحسنت بشكل كبير وقت استجابتها لطلبات تطبيق القانون.

في جلسة استماع بمجلس الشيوخ في الخريف الماضي، قالت نائبة رئيس شركة سناب للسياسة العامة العالمية، جنيفر ستاوت، إن الشركة تعمل على ميزات رقابة أبوية جديدة من شأنها أن تسهل على الآباء مراقبة نشاط أطفالهم في التطبيق، وفق ما نقل موقع "إن غادجيت" الإلكتروني.