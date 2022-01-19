شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مستمر للأعداد.. “الصحة”‬⁩ تسجل 5928 إصابة جديدة بكورونا‬⁩ و 492 حالة حرجة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء ، تسجيل 5928 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 4981 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالتي وفاة، وارتفعت الحالات الحرجة إلى 492 حالة.

وأوصت “الصحة” بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح (كورونا) مثل: ارتداء الكمامة، وترك مسافة آمنة، لافتة إلى أن اللقاح يسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة، ولكن لا يمنعها، خاصة أن الجائحة ما زالت قائمة.

وكشفت الصحة عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي وإجمالي الجرعات المعطاة من خلال إنفوجرافيك كالتالي: