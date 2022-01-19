شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من المرور بشأن مزاد اللوحات الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الخميس، وذلك عبر منصة “أبشر”.

وأضافت أنه يمكن للراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد إلكترونياً عبر المنصة، مشيرة إلى أن المزاد مستمر حتى يوم الأحد المقبل.

ونوهت الإدارة إلى خطوات المشاركة في المزاد، والتي تبدأ بالدخول لمنصة “أبشر” ثم اختيار “المرور”، تليها اختيار خدمة “مزاد اللوحات الإلكترونية”.