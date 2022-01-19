شركة آبل تغفل ميزة إلغاء الضوضاء المدمجمة في آي فون 13

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

كانت ميزة "إلغاء الضوضاء" من أبل، عنصراً أساسياً في أجهزة آي فون السابقة، ولكن شركة أبل إزالتها نهائياً في سلسلة أجهزة آي فون 13.



تم تصميم الميزة للتقليل من الضوضاء المحيطة بالمكالمات الهاتفية عندما تضع جهاز الاستقبال بجوار أذنك، مما يساعد في تسهيل سماع المكالمات.

يستخدم "إلغاء الضجيج" عادةً ميكروفون كاميرا آي فون لاكتشاف وإزالة الضوضاء المحيطة من حولك ، بحيث يمكنك بسهولة سماع الشخص الآخر على الهاتف أو أثناء مكالمة فيس تايم، وهو أمر يمكن أن يكون ذا قيمة لضعاف السمع.

وبما أن ميزة إلغاء ضوضاء الهاتف غير متوفرة في طرز آي فون 13، فإنه غير موجودة في إعدادات إمكانية الوصول.

وقد ظهرت الكثير من الأسئلة حول إلغاء الضوضاء، على صفحات دعم ريديت وأبل، بعد وقت قصير من طرح الهاتف للبيع، حيث لاحظ المستخدمون أن الميزة ليست متاحة على صفحة إمكانية الوصول.

ولم تؤكد آبل رسميًا بعد أن الميزة قد تمت إزالتها نهائيًا على أجهزة آي فون 13 ، وفق ما أورد موقع "إن غادجيت" الإلكتروني.