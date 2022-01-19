شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نصائح لفقدان الوزن سريعاً وبدون جهد.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يستغرق إنقاص الوزن مهلة ليست بالسهلة، تقتضي في الغالب اتباع نظام غذائي صارم وممارسة الرياضة والتأكد من بقائك بصحة جيدة.



لكن هذه المهمة تبدو مستحيلة في كثير من الأحيان، إلا أنه مع ذلك هناك العديد من الطرق لمساعدتك في الوصول إلى هدفك بسهولة أكبر، بحسب تصريح إخصائي التغذية رونالد سميث، لموقع "eatthis".

وهذه الطرق هي:

1.شرب ما يكفي من الماء

يقول سميث إن شرب الماء مفيد للتمثيل الغذائي، الذي يؤثر بدوره على فقدان الوزن، وينصح بشرب كوب من الماء قبل كل وجبة، مضيفا "سيساعدك ذلك على الشعور بالشبع بشكل أسرع".

2. تناول الطعام دون الوصول للشبع

تناول الطعام حتى 80% فقط من حد الشبع يساعد على خسارة الكثير من الوزن، والمفتاح هنا ليس حساب السعرات الحرارية، ولكن أن تكون لديك عادة عدم الإفراط في تناول الطعام.

3. تناول وجبة الإفطار في غضون ساعتين من الاستيقاظ

يقول سميث: "إذا انتظرت وقتا طويلا في الصباح قبل تناول وجبة الإفطار، فسوف يدخل جسمك في حالة الجوع ويخزن أية سعرات حرارية إضافية على شكل دهون بدلا من حرقها للحصول على الطاقة".

4. تناول المزيد من التفاح

تفاحة في اليوم تقطع شوطا طويلا نحو خسارة الوزن، بحسب برادلي الذي خسر 50 رطلا من وزنه.

يقول برادلي: "قبل أن أفقد الوزن، كنت معتادا على تناول شيء حلو في فترة ما بعد الظهر بعد ذلك، ظهر التفاح في الصورة في فترة ما بعد الظهر أو كلما شعرت بوخز الجوع، كنت أتناول تفاحة. لقد نجح هذا لسنوات وهي طريقة رائعة وبسيطة لإنقاص الوزن".

5. استخدم أطباق أصغر للوجبات والوجبات الخفيفة

حان الوقت لتوظيف القليل من علم النفس في وقت الطعام، يقول سميث: "ستخدع هذه الحيلة عقلك ليعتقد أنك أكلت أكثر مما أكلته بالفعل".

6. التزم بنظام غذائي صحي مستدام

نتحدث عن طريقة لتناول الطعام يمكنك الحفاظ عليها على المدى الطويل. يلتزم الكثير من الناس بنظام غذائي صارم، يفقدون بفضله الكثير من الوزن خلال وقت قصير، لكنهم لا يتمكنون من الاستمرار، ويكتسبون الوزن المفقود مرة أخرى.

الطريقة السهلة لفقدان الوزن والحفاظ عليه هي اتباع نظام غذائي صحي يساعدك على إنقاص الوزن والحفاظ عليه، مثل نظام البحر الأبيض المتوسط ​​المدعوم بالبحث.

ونظام البحر المتوسط الغذائي، هو برنامج مفيد لصحة القلب يركز على الدهون الصحية والحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والبقوليات والمكسرات والبذور.