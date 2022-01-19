أول رحلة جويّة في عامين تجلب 36 إصابة بفيروس كورونا لجزر كيريباتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

جلبت أول رحلة جوية منذ عامين إلى جزر كيريباتي الواقعة في المحيط الهادئ، 36 حالة إصابة بفيروس كورونا، حسبما أعلنت الحكومة هناك اليوم الأربعاء.



وحتى وصول الرحلة، أبلغت سلسلة الجزر عن حالتين فقط منذ بدء الجائحة، وكلاهما تم تحديده في عرض البحر على متن قارب صيد في مايو الماضي.

وذكرت الحكومة فى بيان أن 36 من الركاب الـ 54 الذين وصلوا على متن الطائرة القادمة من فيجي يوم الجمعة أثبتت نتائج فحصهم إصابتهم بكورونا.

وقال الحكومة إن جميع الركاب على متن الطائرة أجروا 3 اختبارات للكشف عن كورونا في فيجي خلال فترة الحجر الصحي التي أمضوها قبيل المغادرة، مضيفة أن جميعهم مطعمين بلقاحات ضد الفيروس.

وأضاف البيان أنه "عند وصولهم إلى تاراوا، فحصهم الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة والخدمات الطبية مرة أخرى، واصطحبهم على الفور إلى مركز الحجر الصحي وفقا للبروتوكولات المعمول بها".

وبسبب هذه الحالات، تم فرض حظر تجوال ليلي في أجزاء من كيريباس لمدة أسبوعين على الأقل، وجرى فرض ارتداء الأقنعة الواقية.

كما تم حظر التجمعات العامة والتجمعات الأخرى التي تضم أكثر من عشرة أشخاص.. وأغلقت كيريباتي، التي يعيش بها حوالي 120 ألف نسمة، حدودها في مارس 2020.