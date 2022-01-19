شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات»: 3 خطوات للتحقق من صحة الأجر والبيانات الشخصية للمشتركين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن نظام التأمينات “أون لاين”، يتيح لمشتركي النظام الاطلاع على بياناتهم الشخصية المسجلة في النظام وكذلك تسلسل مدد اشتراكهم سواء الحالية النشيطة أو السابقة، بالإضافة إلى تفاصيلها كاملة.

وأوضحت التأمينات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن المستفيدين من الخدمة هم:

1- مشترك

2- مشترك اختياري

وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى أن خطوات تنفيذ الخدمة تشمل ما يلي:

– النقر على التسلسل الزمني للاشتراكات ضمن الخيارات في القائمة الرئيسية

– قم بتسجيل الدخول إلى حسابك في التأمينات أون لاين

– قم بالنقر على المدة عند الرغبة بمعرفة تفاصيلها