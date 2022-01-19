شكرا لقرائتكم خبر عن عمرها 49 عاماً.. وثيقة تاريخية موقعة من الملك فيصل لاتفاقية بين المملكة وكوريا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تزامناً مع الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية كوريا مون جي- إن إلى المملكة، نشر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وثيقة تاريخية عمرها 49 عاما.
الوثيقة التاريخية، نشرها المركز الوطني للوثائق عبر حسابه في “تويتر”، ووثق خلالها مرسوم موقع من الملك فيصل بن عبد العزيز، بالموافقة على اتفاقية بين المملكة وجمهورية كوريا.
يذكر أن الوثيقة التاريخية تعود، إلى عام 1394هـ، وتظهر مرسوما ملكيا بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي البلدين.
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