شكرا لقرائتكم خبر عن «الموارد البشرية» تدعو 3 فئات من مستفيدي الضمان بـ«المهد» لإصدار بطاقة أولوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دعا فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمحافظة المهد، بمنطقة المدينة المنورة، مستفيدي الضمان الاجتماعي لتسجيل بياناتهم لإصدار بطاقة أولوية لهم. وتشمل قائمة المستفيدين ثلاث فئات: 1- كبار السن 2- ذوي الإعاقة 3- أصحاب الأمراض المزمنة يذكر أن بطاقة أولوية، هي بطاقة تسهل لحاملها الحصول على الخدمات الصحية وتغني عن التعريف عن حالته المرضية في كل زيارة.

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