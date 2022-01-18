شكرا لقرائتكم خبر عن “الدفاع المدني” ينبه إلى خطوات السلامة عند استخدام المدفأة الكهربائية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبهت الإدارة العامة للدفاع المدني، إللى ضرورة اتباع عدد من الإجراءات من أجل السلام عن استخدام المدفأة الكهربائية.

وأوضحت عبر حسابها في “تويتر”، أن هناك عدد من الخطوات يجب اتباعها، حال استخدام المدفأة، وذلك على النحو التالي:

1 – توصيل المدفأة باقبس الجداري مباشرة.

2 – عدم استخدماها في تسخين الطعام والشراب.

3 – منع لاأطفال من الاقتراب أو العبث بها.

4 – إطفاء المدفأة عم الخروج من المنزل أو النوم.

وفي وقت سابق حذَّرت الإدارة، من وضع المدفأة بالأماكن غير المناسبة؛ لخطورتها في اندلاع الحرائق في حالة السقوط – لا قدر الله – مطالبة بضرورة التأكد من أن تكون المدفأة الكهربائية في أماكن آمنة، وبعيدة عن الممرات حتى لا تكون عرضة للسقوط، مما يؤدي إلى حدوث الحرائق.