شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل إذا كنت مخالطاً لمصاب بكورونا؟.. “الصحة” توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، عن أسهل الطرق والإرشادات التي يجب إتباعها حال مخالطة مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت عبر حسابها في “تويتر”، أنه في حالة إذا كان الشخص محصنا وخالط مصابًا بالفيروس، فإذا لم تظهر عليه أي أعراض فلا يلزم الفحص ولا داعي للحجر.

وأضافت أنه في حالة إذا كان الشخص محصنًا وخالط مصابًا، وظهرت عليه أعراض، فإذا كانت شديدة كضيق في التنفس وحرارة وكحة، فعليه الذهاب فورًا على عياة تطمن.

أما إذا ظهرت عليه أعراض خفيفة، فعليه الفحص المنزلي والاتصال برقم “937” لأخذ التوجيه الطبي اللازم.

ونبهت الوزارة أنه في حالة إذا كان الشخص محصنا وخالط مصابًا، وظهرت عليه أعراض، فعليه التوجه فورًا نحو عيادة تطمن.

أما إذا خالط الشخص غير المحصن مصابًا ولم تظهر عليه أعراض، فعليه حجر نفسه والالتزام بالاحترازات، وفي اليوم الخامس من الحجر عليه التوجه للفحص في مراكز تأكد، فإذا كانت نتيجته إيجابية يعني أصيب فعليه العزل المنزلي للفترة المحددة واستكمال التحصين، أما إذا كانت نتيجة الفحص سلبية وأنه غير مصاب، عليه المبادرة باستكمال التحصين.