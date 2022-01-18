شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه مهم من الشؤون البلدية: فرض غرامة مالية مباشرة دون إنذار على هؤلاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الثلاثاء، أن المخالفات التي يلحق ضررها بالآخرين تستوجب وقوع غرامة مالية على صاحبها من المرة الأولى.

وأوضحت أنه يجب على صاحب المخالفة التي ألحقت الضرر بالآخرين أن يدفع الغرامة مباشرة دون إنذار مسبق.

جدير بالذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بدأت أيضا في تنفيذ لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية المحدثة.

وأوضحت أن اللائحة المحدثة شملت تعديل 9 مجموعات للمخالفات، من بينها مخالفات الأنشطة التجارية، ومخالفات النظافة العامة وناقلي النفايات التجارية، إلى جانب مخالفات الطرق والشوارع، ومخالفات البناء.