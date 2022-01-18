شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمهورية كوريا يصل الرياض.. وولي العهد في مقدمة مستقبليه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

وصل الرياض، اليوم، فخامة الرئيس مون جيه إن، رئيس جمهورية كوريا، في زيارة للمملكة.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي رحب بفخامته وحرمه في المملكة العربية السعودية.

وقد أجريت لفخامة رئيس جمهورية كوريا، مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.

كما كان في استقبال فخامته، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح (الوزير المرافق)، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا سامي السدحان، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.

بعد ذلك رحب سمو ولي العهد بالوفد الرسمي لفخامة رئيس جمهورية كوريا، الذي يضم كلا من معالي وزير الخارجية ايوي يونغ تشونغ، ومعالي وزير التجارة والصناعة والطاقة سونغ ووك مون، وكبير موظفي مكتب الرئيس للسياسات هو سينغ لي، ومستشار الرئيس الخاص للشؤون الخارجية والأمن القومي جونغ سوك ليم، وسكرتير الرئيس للسياسات الخارجية يونغ هيون كيم، وسفير جمهورية كوريا لدى المملكة جون يونغ بارك، وحرم سفير جمهورية كوريا لدى المملكة سوو جونغ جين، ومعالي وزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي ان هو كانغ، ونائب مدير الأمن القومي هيونغ جين كيم، وسكرتير الرئيس للسياسات الخارجية يونغ هيون كيم، والمتحدث باسم الرئيس كيونغ مي بارك، ورئيس المراسم جونغ هيون ريو، ومدير عام مكتب أفريقيا والشرق الأوسط جانغ هيون كيم.