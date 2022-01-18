- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كم تبلغ فعالية "سبوتنيك V" ضد "أوميكرون"؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022
متابعات_الخليج 365
قال رئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينسبورغ، إن لقاح "سبوتنيك V" الروسي يعطي فعالية ضد متحور "أوميكرون"، تصل إلى 75 بالمئة تقريبا.
وأشار غينسبورغ، إلى أن فعالية "سبوتنيك V"، تتراجع وتنخفض ضد "أوميكرون"- بمقدار 8 مرات، لكنها تبقى كافية لحماية صاحبها من المرض.
ونوه العالم الروسي المعروف، بأن فعاليات اللقاحات الأخرى، تنخفض تجاه "أوميكرون"- بمقدار 21 مرة.