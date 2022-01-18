تاج الدين: مشكلة متحور "أوميكرون" في تشابه أعراضه مع أعراض الإنفلونزا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

أكد محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية أن مشكلة متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا تكمن في تشابه أعراضه وأعراض الإنفلونزا الموسمية.



وفي تصريح لقناة "الحدث اليوم" المصرية، قال تاج الدين إن "الهدف الرئيسي والأساسي من لقاحات كورونا هو الحد من الحالات الشديدة والمضاعفات العنيفة للفيروس وتقليل نسب الدخول إلى المستشفيات والوفيات".

وأشار إلى أن "التطعيم لا يمنع الإصابة أو نقل العدوى للآخرين".

ولفت إلى أن "أوميكرون" هو المتحور السائد لفيروس كورونا في العالم كله"، موضحا أن "أعراضه العامة قليلة وتدور حول الإصابة في الجهاز التنفسي العلوي من انسداد الأنف واحتقان في الزور والرشح وبعض الحرارة والسعال".

ولفت إلى أن "المشكلة تكمن في تشابه أعراض متحور "أوميكرون" مع أعراض الإنفلونزا الموسمية"، مشددا على أهمية وضع الاشتباه في الإصابة بكورونا كإحتمالية أولى عند الإصابة بدور برد عادي".