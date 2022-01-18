احذر.. خطر نشوء الوذمة اللمفاوية يرتفع بعد علاج سرطان الثدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 18 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

حذرت الجمعية الألمانية لمكافحة السرطان من أن خطر نشوء الوذمة اللمفاوية يرتفع بعد علاج سرطان الثدي؛ لاستئصال العقد اللمفاوية مع الورم.



وأوضحت الجمعية أن استئصال العقد اللمفاوية يؤدي بدوره إلى تكدس السائل اللمفاوي في الأنسجة.

وأضافت أن البدانة تعزز من فرص نشوء الوذمة اللمفاوية بعد علاج سرطان الثدي، مشيرة إلى إمكانية مواجهة ذلك من خلال إنقاص الوزن والمواظبة على ممارسة الرياضة؛ حيث تدعم الرياضة حركية الدورة الدموية والغدد اللمفاوية.

وأكدت الجمعية أن التمارين المائية تعد مناسبة جدا لهذا الغرض؛ نظرا لأن الماء يتمتع بتأثير ضغط لطيف على موضع الجراحة.

ويعد سرطان الثدي أحد أكثر أنواع الأورام شيوعاً ويصيب الملايين سنويا باختلاف الأعمار، وفقا لأحدث الأرقام التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، فإن هناك أكثر من 2.2 مليون حالة إصابة بسرطان الثدي عام 2020، كما أن امرأة واحدة من بين كل 12 تُصاب بسرطان الثدي مرة في حياتها.

وذكرت المنظمة أن سرطان الثدي هو السبب الأول للوفيات الناجمة عن الأورام في أوساط النساء، وتوفيت بسببه 685 ألف امرأة تقريباً في عام 2020، مع العلم أن أغلبها حدث في البلدان المنخفضة الدخل.