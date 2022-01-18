- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «2 تحت الصفر».. هذه المدينة تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية مساء أمس أدنى درجة حرارة في المملكة، حيث تجاوزت (ْ2-) درجتين مئويتين تحت الصفر.
ومن المتوقع استمرار انخفاض درجة الحرارة حتى تصل (-٧) تحت الصفر وفق للمركز الوطني للأرصاد.
كانت هذه تفاصيل خبر «2 تحت الصفر».. هذه المدينة تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.