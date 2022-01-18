شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يشكو من أسعار التوصيلات؟ و«المياه الوطنية» تعلق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعلت شركة المياه الوطنية مع تغريدة مواطن شكا من ارتفاع أسعار التوصيلات للمنازل.

وقال المواطن، في شكوى عبر حساب “العناية بالعملاء”، “إن أسعار التوصيلات عالية جدًا أرجوا النظر فيها؟

وردت الشركة عبر حساب “العناية بالعملاء” بقولها: “أخي الكريم، تُحسب تكلفة المقابل المالي للقطاع السكني وفقًا لما نصّت عليه التشريعات التنظيمية، وبناءً على المعايير المعتمدة من منظم المياه”.

وفي وقت سابق، أوضحت شركة المياه الوطنية آلية وخطوات الإبلاغ عن تسرب الشبكة من خلال التطبيق المعتمد من الشركة.

وأشار حساب العناية بالعملاء في تغريدة عبر “تويتر”، أنه يمكن الإبلاغ عن تسرب الشبكة من خلال التطبيق عبر الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الصفحة الرئيسية.

2- صديق المياه.

3- التقاط صورة للحالة المراد الإبلاغ عنها.

4- نوع ووصف الحالة.

5- وأخيرا الضغط على إرسال ..

ويمكن تحميل تطبيق المياه الوطنية كالتالي:

• لمستخدمي Android من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

• لمستخدمي IOS من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).