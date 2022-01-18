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شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 6 أشخاص لسلبهم متاجر باستخدام مركبة مسروقة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن الجهة المختصة بشرطة المنطقة قبضت على 5 مواطنين ومخالف لأمن الحدود لسرقتهم مركبة (تم استردادها) واستخدامها في سلب متاجر والاستيلاء على ما تحويه من أموال.
وأضاف متحدث شرطة منطقة الرياض، أنه تم ضبط مواد مخدرة وممنوعات بحوزتهم ، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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