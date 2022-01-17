شكرا لقرائتكم خبر عن «واتساب» يفاجئ الجميع بالإعلان عن ميزة انتظرها الملايين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلن تطبيق واتساب، عن إتاحة ميزة انتظرها الملايين حول العالم، وهي عمل التطبيق دون إنترنت.

وتفصيلًا أتاحت الميزة الجديدة للمستخدم بربط حسابه بجهاز ثان مثل الكمبيوتر، وإرسال واستقبال الرسائل بدون الحاجة إلى اتصال الهاتف الذكي الأساسي بالإنترنت.

ووفقا لصفحة الدعم الخاصة بتطبيق واتساب، فإنه أصبح بإمكان الملايين من الأشخاص في الوقت الحالي استخدام ما يصل إلى أربعة أجهزة مرتبطة وهاتف واحد في المرة الواحدة، حيث يمكن استخدم خدمة الدردشة على الويب والكمبيوتر والأجهزة الأخرى من خلال ربطها بهاتفك سواء كان متصلا بالإنترنت أو لا.

وأشارت صفحة الدعم الخاصة بالميزة الجديدة، إلى أن “الأجهزة المرتبطة” ستستمر في تلقي الرسائل وإرسالها لمدة تصل إلى 14 يوما بعد انقطاع اتصال الهاتف الذكي الرئيسي، ولا يلزم إبقاء هاتفك متصلا بالإنترنت لاستخدام واتساب على الأجهزة المرتبطة، وكما سيتعيين على المستخدم تسجيل حسابه على واتساب وربطه بالأجهزة الجديدة بهاتفه.

وتشير صفحة الدعم الخاصة بالخدمة، إلى أنه يمكن استخدام واتساب بالطريقة الجديدة دون الحاجة إلى هاتف متصل بالإنترنت، والتي يتم العمل بها على 4 أجهزة دفعة واحدة بدون أن يكونوا متصلين بالإنترنت.