شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحق لصاحب المنزل وضع حواجز أو لوحات لمنع وقوف السيارات؟ محامي يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المحامي د. خالد الغامدي أنه لا يحق لصاحب المنزل وضع لوحات “عدم الوقوف” أمام المنزل ويحق للجميع الوقوف لأنه يعتبر مرفقا عاما.

وقال الغامدي، لقناة “الإخبارية”: “تنتهي ملكية صاحب المنزل بحدود الصك، وربما البعض يعتقد أن السيارة أو الموقف الذي أمام المنزل يتبع المنزل، وفي الحقيقة أنه يعتبر في إطار المرفق العام وطريق عام، ويجوز لمن لم يجد موقف أمام منزله، يجوز له أن يقف أمام منزل جاره ولا حرج في ذلك، ولا يوجد تبعات قانونية أبداً إلا إذا كان في بعض الحالات التي يكون فيها إغلاق للشارع أو فيها مخالفة مرورية أو تعطيل للطريق العام.

وأضاف الغامدي “الأشياء التي لا تجوز نظاما، أيضا الوقوف أمام البوابة بطريقة ملاصقة تمنع الدخول والخروج فهذا لا يجوز”.

وبالنسبة لوضع الحواجز أمام المنزل لمنع الغير من الوقوف، فأوضح الغامدي “أن وضع الحواجز أمام المنازل ، أو وضع لوحات ممنوع الوقوف لغير العملاء هذا غير صحيح ومخالفة للاشتراطات البلدية وتستوجب الغرامة وفقا للائحة الجزاءات البلدية، باستثناء إذا كان المكان عبارة عن مجمع أسواق مثلا والمواقف داخلة في إطار المجمع أو السوق أو الصك الذي يحكم المبنى، هذا أمر آخر لأنها تدخل في حيز الصك”.