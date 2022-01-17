شكرا لقرائتكم خبر عن “الصحة”: أكثر من 54 مليون جرعة‬⁩ معطاة من لقاح ⁧‫كورونا‬⁩ حتى الآن في ⁧‫المملكة‬⁩ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أنه تم بفضل الله، إعطاء 54 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن في كافة مناطق المملكة.

وأكدت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”، أهمية التسجيل عبر تطبيق صحتي وتلقي اللقاح للوقاية من فيروس كورونا.

كما أكدت الوزارة أن اللقاحات وبحمد الله آمنة وتحمي من مخاطر فيروس كورونا، وحثت الوزارة الجميع للمسارعة بتلقي اللقاحات المتسحقة.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل (5477) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل حالة وفاة واحدة.