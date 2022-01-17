قرعة كأس الاتحاد الآسيوي 2022.. بث مباشر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام في وقت لاحق اليوم الإثنين قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي في نسخته الجديدة (2022).



القرعة تقام بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وتنطلق في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بتوقيت مكة المكرمة.

ويشارك في النسخة الجديدة من كأس الاتحاد الآسيوي 40 ناديا سيتم توزيعهم على 10 مجموعات، حيث تم تقسيم الأندية على 5 مناطق مختلفة.

وتم تخصيص المجموعات الأولى والثانية والثالثة لمنطقة غرب آسيا، والرابعة للجنوب، والخامسة والسادسة لوسط القارة.

في حين تتضمن المجموعات السابعة والثامنة والتاسعة منطقة جنوب شرق آسيا، والمجموعة العاشرة للشرق.

ومن المقرر أن تقام منافسات تلك النسخة خلال الفترة بين 18 مايو/أيار و22 أكتوبر/تشرين الأول.

ويمكنكم متابعة القرعة عبر البث المباشر في الرابط أدناه.