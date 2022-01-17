ليمنح المرأة إطلالة جريئة.. الجينز بنقوش "الزيبرا" يتألق في 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 17 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يتألق الجينز بنقوش "الزيبرا" في 2022، ليمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار.



وأفاذت مجلة “Elle” المعنية بالموضة والجمال، بأن الجينز ذا نقوش الزيبرا يتألق باللونين الكلاسيكيين الأسود والأبيض، إلى جانب توليفات لونية أخرى مثل البني والأصفر أو يكتسي بدرجات الأزرق الأحادية.

وعن كيفية التنسيق أوضحت “Elle” أنه بشكل عام يتناغم الجينز ذو نقوش الزيبرا مع قطع فوقية تكتسي بألوان مطفأة وتتسم بالبساطة والهدوء، وذلك لتسليط الضوء على الجينز من ناحية وللبعد عن التكلف والمبالغة من ناحية أخرى.

ويمتاز الجينز ذو نقوش الزيبرا بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال تناسب الحياة اليومية من خلال تنسيقه مع بلوفر ذي ياقة عالية/تي شيرت وحذاء رياضي.

كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تلائم المناسبات المسائية من خلال تنسيق الجينز ذي نقوش الزيبرا مع قطعة فوقية مرصعة بالترتر وحذاء "ماري جين" ذي نعل البلاتفورم (نعل سميك) الرائج بقوة حاليا.